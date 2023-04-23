МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Через пять лет мир избавится от гегемона и наступит конец доминирования доллара, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска. Американский аналитик обвинил власти США в "приближении краха доллара"

В конце десятилетия, по его мнению, мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, а крипто-цифровые валюты будут совместимы.

"Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона", — отметил Дерипаска и выразил сожаление, что "кабальная финансовая система" еще довольно долго тормозить экономику России, "вися тяжелой гирей дорогих кредитов".