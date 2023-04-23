Дерипаска предсказал, что через пять лет мир избавится от "гегемона"
Олег Дерипаска предсказал, что через пять лет закончится доминирование доллара
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Через пять лет мир избавится от гегемона и наступит конец доминирования доллара, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
В конце десятилетия, по его мнению, мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, а крипто-цифровые валюты будут совместимы.
"Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона", — отметил Дерипаска и выразил сожаление, что "кабальная финансовая система" еще довольно долго тормозить экономику России, "вися тяжелой гирей дорогих кредитов".
https://1prime.ru/world/20230423/840450827.html
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