МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Министры труда и найма стран G7 по итогам двухдневной встречи в японском городе Курасики в префектуре Окаяма приняли совместное заявление, где отметили важность переквалификации и воспитания кадров, как центральной роли "инвестиций в человека". Министры стран G7 приняли план повышения эффективности сельского хозяйства

По данным агентства Киодо, министры условились способствовать процессу переквалификации кадров не только с учетом сложившихся изменений в структуре производства, но и принимая во внимания такие тенденции, как цифровизация и забота об окружающей среде, а также опыт организации трудового процесса во время и после пандемии коронавируса.

Также была отмечена необходимость расширения вовлеченности мужчин в процесс воспитания ребенка и заботы о нем, в частности за счет отпуска по уходу за детьми. Кроме этого, подчеркнута важность повышения уровня удовлетворения от работы путем улучшения атмосферы и условий на рабочих местах.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Выбор города Курасики для проведения министерской встречи был связан со 100-летними традициями этого города в области трудовых отношений: в 1921 году здесь был создан частный научно-исследовательский институт Курасики по изучению труда.

Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья премьер-министра Японии Фумио Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения саммита в своем городе. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.