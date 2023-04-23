ТОКИО, 23 апр — ПРАЙМ. Министры сельского хозяйства государств "Большой семерки" договорились помочь Украине разминировать сельскохозяйственные земли и восстановить разрушенную инфраструктуру. Министры сельского хозяйства G7 выступили за продление зерновой сделки

Представители G7 провели двухдневное заседание в японском городе Миядзаки при участии ФАО ООН, Всемирной продовольственной программы, ОЭСР и Международного фонда сельскохозяйственного развития.

"Мы готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, включая обмен опытом, знаний и экспертиз для разминирования сельскохозяйственных земель и реконструкции агроинфраструктуры", — говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи.

Как отмечается, реконструкция затронет в том числе системы ирригации, склады, а также оборудование для производства продовольствия. Профессор объяснила, как украинское зерно может привлечь европейскую мафию

Помимо этого, будут сохранены меры, направленные на поддержку доступа украинских фермеров к финансам и производственным ресурсам, а также цифровизацию технологий. В этих областях содействие окажут и международные организации, уточняется в документе.

Министры также условились совместными усилиями помочь Киеву выявить и доказать "незаконный захват зерна Россией". Главы профильных ведомств заявили, что приветствуют создание зерновой базы данных. По их словам, этот инструмент можно использовать для того, чтобы установить происхождение партий зерна.