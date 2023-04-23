МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российским компаниям необходимо как можно быстрее адаптироваться к новой реальности и развивать производство внутри страны, если же запуск проектов нецелесообразен с точки зрения спроса — искать поставщиков в дружественных странах; в некоторых секторах текущих запасов оборудования хватит на два-три года, рассказал в интервью РИА Новости партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. СМИ узнали детали следующего пакета антироссийских санкций ЕС

"Компаниям необходимо как можно быстрее адаптироваться к новой реальности и развивать производство в России или искать поставщиков в дружественных странах, если спрос на внутреннем рынке не может оправдать разворачивание его производства на нашей территории", — считает Сергиенко.

Говоря о том, какие отрасли оказались самыми уязвимыми перед санкциями, он отметил те, которые были завязаны на иностранных поставщиков, например, автомобилестроение.

"При этом в сфере микроэлектроники, есть интересный феномен – сама индустрия пострадала, но отечественные игроки – напротив, только выиграли за счет роста заказов. Также надо понимать, что санкции не в полной мере коснулись тех отраслей, которые могут быть наиболее уязвимы для удара. Это, например, фармацевтика и сельское хозяйство. В случае введения полномасштабных блокирующих санкций, данные индустрии могут быть весьма уязвимы", — пояснил Сергиенко. Экономист допустил падение рубля из-за новых санкций G7

Что касается тех компаний, которые уже были под санкциями и до 2022 года, но не столь обширными, то у них есть определенный запас прочности, уверен эксперт. "Они накопили определенные запасы оборудования и пока могут работать на нем. Но этот запас поддержит их еще два-три года, и, если они не найдут альтернатив или не разовьют собственные производства, им данная ситуация может создать неудобства. Это, например, наша нефтесервисная индустрия", — сказал эксперт.

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