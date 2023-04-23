ТОКИО, 23 апр — ПРАЙМ. Министры сельского хозяйства стран G7 призвали к диверсификации цепочек поставок, а также к честной и открытой международной торговле. Министры сельского хозяйства G7 выступили за продление зерновой сделки

Представители "Большой семерки" провели двухдневную встречу в Японии.

"Мы подчеркиваем важность диверсификации международных, региональных и местных цепочек поставок сельскохозяйственной продукции и исходных ресурсов", — говорится в совместном заявлении.

Как уточняется, такой подход позволит обеспечить более устойчивые поставки в долгосрочной перспективе.

Министры отметили, что многие государства в данный момент рассчитывают не только на собственное продовольствие, но и на импорт. В связи с этим возникает необходимость изучить возможности для расширения аграрных систем и обеспечить устойчивость уже имеющихся ресурсов, говорится в документе. G7 поможет Украине восстановить сельскохозяйственную инфраструктуру

Кроме того, участники встречи призвали снижать потери продуктов питания и продовольственных отходов, строить устойчивые системы продовольствия, более эффективно использовать водные ресурсы и удобрения, повышать инвестиции в инновационные предложения частных аграриев и обеспечивать малому бизнесу доступ к местным рынкам.

Главы профильных министерств подчеркнули приверженность "честной, открытой, прозрачной, предсказуемой, недискриминационной и основанной на правилах торговле".

"Мы продолжим избегать каких-либо необоснованных ограничительных мер на экспорт, которые могут повысить волатильность цен на продовольствие. И мы призываем другие страны поступить также", — говорится в заявлении.