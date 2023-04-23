Медведев рассказал, чем для G7 обернется запрет на экспорт в Россию
Медведев: "зерновая сделка" закончится в случае полного запрета G7 на экспорт в Россию
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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Полный запрет на экспорт в Россию со стороны G7 приведет к зеркальному прекращению импорта из РФ, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Ранее СМИ сообщали о намерении государств "Большой семерки" запретить поставки в Россию практически всех видов продукции в рамках новых санкций.
Медведев отметил, что такой шаг подразумевает встречную остановку импорта из РФ, причем по наиболее важным для "Семерки" категориям. В таком случае западные страны лишатся не только многих ключевых товаров, но и "зерновой сделки", написал политик у себя в телеграм-канале.
"Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему", — резюмировал зампред СБ.
https://1prime.ru/world/20230423/840452765.html
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