МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Полный запрет на экспорт в Россию со стороны G7 приведет к зеркальному прекращению импорта из РФ, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Экономист допустил падение рубля из-за новых санкций G7

Ранее СМИ сообщали о намерении государств "Большой семерки" запретить поставки в Россию практически всех видов продукции в рамках новых санкций.

Медведев отметил, что такой шаг подразумевает встречную остановку импорта из РФ, причем по наиболее важным для "Семерки" категориям. В таком случае западные страны лишатся не только многих ключевых товаров, но и "зерновой сделки", написал политик у себя в телеграм-канале.

"Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему", — резюмировал зампред СБ.