МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Мировые оборонные расходы в 2022 году достигли самой большой суммы за последние восемь лет, следует из данных исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В Белграде назвали сообщения о поставках оружия на Украину ложью

Как показывает статистика SIPRI, мировые военные расходы выросли на 3,7% в 2022 году и достигли рекордно высокого показателя в 2,224 триллиона долларов. При этом отмечается, что глобальные оборонные расходы увеличились на 19% по сравнению с периодом с 2013 по 2022 гг. и ежегодно растут с 2015 года.

Мировыми лидерами по военным затратам стали США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. На эти страны пришлось порядка 63% от мирового объема затрат в сфере ВПК. Согласно исследованию, значительный рост оборонных затрат связан в первую очередь с конфликтом на Украине. При этом помощь Европы Киеву, а также возросшие расходы РФ заставили ряд государств также пересмотреть свои военные бюджеты. Соответствующие расходы США увеличились на 0,7%, достигнув бюджета размером в 877 миллиардов долларов. При этом общий объем военной помощи Вашингтона Киеву составил 19,9 миллиардов долларов. Китай же продолжает в течение 28 лет постепенно увеличивать свой оборонный бюджет, что также является рекордным показателем. Его бюджет, согласно отчету, составляет 292 миллиарда доллара.

Военные расходы РФ, как подсчитали эксперты, выросли на 9,2%, достигнув 86,4 миллиарда долларов (в то же время в отчете есть оговорка, что данные по России могут быть неточными в силу малого количества официальной информации от российских властей). В то же время военные расходы Украины выросли на 640% — это самый высокий показатель роста в отдельной стране с 1949 года. Оборонный бюджет Украины в новом исследовании составил 44 миллиарда доллара. В исследовании при этом не отмечается помощь Киеву со стороны других стран.

Военные расходы стран Европы за 2022 год увеличились на 13%, достигнув отметки в 480 миллиардов долларов, таким образом обозначив самый высокий рост за последние 30 лет. Значимое влияние на достижение рекордных показателей в регионе было оказано увеличением расходов рядом европейских стран, в особенности Россией и Украиной. Согласно данным отчета, среди стран ЕС больше всех увеличили затраты на военные нужды Финляндия (36%), Литва (27%), Швеция (12%) и Польша (11%).