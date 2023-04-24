CCTV: санкционная "финансовая бомба", приготовленная для России, ударила по США
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Санкционная "финансовая бомба", которую США решили применить против России, поставила под угрозу американскую валютную систему, сообщается в материале китайского телеканала CCTV.
Как отмечает канал, сокращение мировых долларовых резервов, начавшееся в 2017 году, ничему не научило Соединенные Штаты и, опираясь на свое доминирующее положение, они решили пойти еще дальше и начали использовать финансовую систему в качестве оружия.
"В феврале 2022 года США объявили, что запретят некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже удар этой "финансовой бомбы" не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара", — говорится в материале.
Авторы подчеркивают, что государства, не осмеливавшиеся возражать Вашингтону, осознали как минимум две вещи: "Во-первых, активы в долларах — бомба замедленного действия, которую Соединенные Штаты могут использовать для нападения на другие страны в любой момент. Во-вторых, месть со стороны США можно пережить".
В итоге государства будут укреплять свою автономию и диверсифицировать активы, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность.
"Последний слой бумаги", поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету, заключает CCTV.
https://1prime.ru/world/20230424/840454748.html