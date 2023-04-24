МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Южная Корея с понедельника вернула Японию в свой "белый список" привилегированных торговых партнеров, сообщило министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея. Япония снизила в 2022 году импорт из России нефти и нарастила закупку мяса

Министерство заявило о пересмотре своего публичного уведомления об экспорте и импорте стратегических товаров. По новому варианту документа Япония с 24 апреля снова числится в "белом списке" торговых партнеров, что позволит компаниям, экспортирующим стратегические товары в Японию, использовать упрощенное оформление документов и получать разрешение за более короткий период времени, не 15, а пять дней. Сама Япония пока не предоставила подробностей о том, когда вернет Южную Корею в свой "белый список". Как сообщает агентство Рёнхап, южнокорейские официальные лица заявили, что Токио необходимо больше времени для завершения внутренних процедур и пересмотра законодательства.

Сообщается, что обе стороны начнут очередной раунд торговых переговоров в Токио в понедельник.

Южная Корея исключила Японию из своего "белого списка" в 2019 году после аналогичной меры Токио в ответ на решение Верховного суда Южной Кореи о выплате японскими компаниями компенсаций жертвам принудительного труда корейцев во время колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

Новая администрация президента Юн Сок Ёля взяла курс на потепление отношений с японским правительством, чтобы наладить двусторонние отношения, а также обеспечить трехстороннее партнерство в области безопасности с США и Японией для противодействия военным угрозам Северной Кореи. Правительство Южной Кореи официально представило план выплат компенсаций жертвам принудительного труда через южнокорейский государственный фонд на деньги южнокорейских фирм, а не японских компаний. После этого состоялся саммит глав двух государств, по итогам которого Юн Сок Ёль заявил, что южнокорейское правительство больше не планирует требовать от Японии компенсаций, и будет придерживаться договоренностей о нормализации отношений, достигнутых в 1965 и 1998 годах. Президент Южной Кореи назвал решение этого вопроса "базой" для обсуждения будущего отношений двух стран.

Япония в ответ отменила экспортные ограничения в отношении Южной Кореи на материалы для полупроводников и дисплеев, а Сеул отозвал соответствующую жалобу на эти меры в ВТО. Стороны также договорились нормализовать обмен военной информацией и продолжать переговоры касательно взаимного включения в "белый список" привилегированных торговых партнеров. Вместе с Японией в "белый лист" Южной Кореи входят 29 стран, включая США, Францию, Великобританию.