МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Южная Корея окончательно решила с пятницы расширить список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение у правительства, с 57 до 798 позиций, сообщило министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея. Южная Корея вернула Японию в перечень привилегированных торговых партнеров

"С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций", — говорится в заявлении министерства.

Так, в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них. Отмечается, что министерство представило проект изменения документа 24 февраля и за прошедшие два месяца провело все законодательные процедуры, необходимые для изменений. Компаниям, получившим разрешение на экспорт до 27 апреля, не придется подавать документы заново, но с 28 апреля уже будут действовать новые правила. Заявки будут рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае и в виде исключения компаниям, которые соответствуют всем требованиям, будет предоставляться разрешение на экспорт. Какие именно критерии необходимы для получения разрешения, в заявлении не уточняется.

Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий. Согласно этой мере компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. Оригинальный список уже включал такие товары как, микропроцессоры и микроконтроллеры, различные приборы, например измерители частот, масс-спектрометры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, поликристаллического кремния (материал для солнечных батарей), различное оснащение для создания масок, фильтры, резисты, программное обеспечение, необходимое для разработки и производства транзисторов и электронного оборудования.

Ограничивался экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах и высокофункциональных компьютеров (параллельные вычислительные системы), а также гибридных компьютеров, оборудования, связанного с компьютерами и электронными деталями, оборудования для улучшения сигналов и изображений, операционных систем реального времени (RTOS), программ автоматической генерации исходного кода, программного обеспечения и технологий, нужных для создания компьютеров или оборудования для обработки и управления массовым стримингом данных, оборудования для связи и передачи данных и т д.