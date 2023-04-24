В Польше обострился вопрос геополитического передела, сообщила СВР
СВР: вопрос геополитического передела обострился в Польше на фоне украинского конфликта
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Вопрос геополитического передела становится все более острым для Польши на фоне украинского конфликта, передает Служба внешней разведки РФ, ссылаясь на главу ведомства Сергея Нарышкина.
Речь идет в том числе о пересмотре государственных границ, отмечается в сообщении.
Стремление Польши к территориальной экспансии может привести к тому, что Варшава вновь вступит в конфликты со своими европейскими соседями, считает СВР.
"Именно такую Польшу У. Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал "гиеной Европы", — подчеркивается в материалах.
В стране уже наблюдается усиление антинемецких настроений и подозрительности в отношении Германии, сообщили в службе. Польские власти опасаются, что ФРГ может потребовать вернуть бывшие германские территории, которые отошли Польше после Второй мировой войны, пояснили в ведомстве.
https://1prime.ru/world/20230424/840458283.html
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