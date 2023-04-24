МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Вопрос геополитического передела становится все более острым для Польши на фоне украинского конфликта, передает Служба внешней разведки РФ, ссылаясь на главу ведомства Сергея Нарышкина. Медведев высказался об "имперских галлюцинациях" Польши

Речь идет в том числе о пересмотре государственных границ, отмечается в сообщении.

Стремление Польши к территориальной экспансии может привести к тому, что Варшава вновь вступит в конфликты со своими европейскими соседями, считает СВР.

"Именно такую Польшу У. Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал "гиеной Европы", — подчеркивается в материалах.

В стране уже наблюдается усиление антинемецких настроений и подозрительности в отношении Германии, сообщили в службе. Польские власти опасаются, что ФРГ может потребовать вернуть бывшие германские территории, которые отошли Польше после Второй мировой войны, пояснили в ведомстве.