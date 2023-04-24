МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС есть, соответствующие решения примут ближе к делу, Москва примет активное участие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В ЦБ Индонезии отметили движение БРИКС к дедолларизации

Пресс-секретарь российского лидера на вопрос о приглашении Путина на саммит БРИКС в августе ответил положительно. По его словам, соответственные решения примут ближе к мероприятию. При этом, отметил Песков, Россия в любом случае будет активно участвовать в саммите.

"Мы считаем это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается… Интерес к работе этого объединения проявляет все больше и больше государств. Поэтому работа будет продолжаться на всех уровнях", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.