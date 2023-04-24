ВАРШАВА, 24 апр — ПРАЙМ. Правительство Польши ожидает рост ВВП страны в текущем году на уровне 1%, заявила журналистам министр финансов республики Магдалена Жечковская. В Польше обострился вопрос геополитического передела, сообщила СВР

"В этом году экономический рост скромный — около 1%. Но рост будет, Польша будет развиваться. Мы избежим рецессии", — сказала Жечковская.

При этом она отметила, что рост ВВП будет зависеть от геополитической обстановки. "Мы надеемся, что следующий год будет более стабильным. Конечно, все зависит от того, как будет развиваться геополитическая ситуация, которая отражается не только на Польше, но и на всех странах Европы", — сказала министр.

Ранее глава Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил, что рост ВВП республики в 2023 году может быть на уровне около нуля.

В 2022 году рост ВВП Польши составил 4,9%.