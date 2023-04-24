МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Сейчас идет первая острая фаза изменения экономического порядка в мире, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне "Знание". Россиянам объяснили, почему не сбываются прогнозы аналитиков

"Сегодня мы находимся в первой острой фазе процесса изменения мирового экономического порядка. Мы видим, как эти страны (развитые — ред.) пытаются закрепиться, несмотря на то, что страны с развивающейся экономикой теснят страны с так называемой развитой экономикой", — сказал Силуанов.

"Поэтому сегодня понимание этих причин, сущностей происходящих мировых изменений дает нам возможность мыслить не только в моменте — надо мыслить на перспективу, как будет дальше развиваться мировая, политическая система…. Что нужно делать сегодня в конкретном случае, на что делать упор и на что в первую очередь нужно направлять финансовые ресурсы государства. Мы прекрасно это понимаем и делаем в этом плане все необходимое", — заключил глава Минфина.