МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. У Европейского союза больше не осталось возможностей для введения санкций, которые могут нанести ущерб России, считает глава Минфина Антон Силуанов. Главы МИД Евросоюза не будут принимать новые санкции, заявил Боррель

"Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России", — процитировал министр сообщения в европейских СМИ в ходе марафона "Знание".

При этом публикации в прессе говорят о том, что Евросоюз уже исчерпался, отметил Силуанов.

Кроме того, министр прокомментировал намерение западных стран полностью запретить экспорт в Россию. Глава Минфина заявил, что в таком случае Москва будет приобретать необходимую продукцию у дружественных стран.

"У нас, можно подумать, кроме тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет!", — отметил он.