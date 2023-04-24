Силуанов заявил, что страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя антироссийские санкции
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" пытаются сохранить гегемонию с помощью антироссийских санкций, но им это не удается, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе марафона "Знание".
Министр напомнил, что сейчас в мире происходит глобальная перестройка. Такие процессы возникают регулярно, но они никогда не бывают безболезненными, подчеркнул Силуанов.
По его словам, страны G7 боятся потерять свое положение на мировой арене и пытаются всеми способами удержаться на плаву, забыв о провозглашаемых ранее принципах, таких как свобода торговли.
"Они хотят удержаться как гегемоны в мире, которые могут диктовать другим странам, как поступать, что делать, санкции наложить", — сказал министр.
"Семерка" пытается устранить конкурентов, ограничить возможности для развития России, отметил Силуанов, подчеркнув, что все эти попытки провалились.
РФ успешно преодолела все препятствия и взяла курс на обеспечение финансовой устойчивости. "Чтобы нам все эти санкции были "по боку", — резюмировал глава Минфина.
https://1prime.ru/world/20230424/840459631.html
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