МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" пытаются сохранить гегемонию с помощью антироссийских санкций, но им это не удается, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе марафона "Знание". ЕС исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов

Министр напомнил, что сейчас в мире происходит глобальная перестройка. Такие процессы возникают регулярно, но они никогда не бывают безболезненными, подчеркнул Силуанов.

По его словам, страны G7 боятся потерять свое положение на мировой арене и пытаются всеми способами удержаться на плаву, забыв о провозглашаемых ранее принципах, таких как свобода торговли.

"Они хотят удержаться как гегемоны в мире, которые могут диктовать другим странам, как поступать, что делать, санкции наложить", — сказал министр. Силуанов заявил об изменении мирового экономического порядка

"Семерка" пытается устранить конкурентов, ограничить возможности для развития России, отметил Силуанов, подчеркнув, что все эти попытки провалились.

РФ успешно преодолела все препятствия и взяла курс на обеспечение финансовой устойчивости. "Чтобы нам все эти санкции были "по боку", — резюмировал глава Минфина.