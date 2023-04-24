МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В вышедшем в понедельник ежемесячном докладе Бундесбанка сказано, что в 1-м квартале этого года экономика Германии, вероятно, немного выросла, а не сократилась, как предполагал предыдущий прогноз центрального банка. В Германии приняли к сведению заявление Медведева о параде

Почти все прошлый год крупнейшая экономика Европы находилась под давлением высоких цен на энергоносители, но когда цены стали отступать, началось умеренное восстановление и появилась надежда на то, что рецессии удастся избежать.

"В 1-м квартале 2023 года экономика Германии работала лучше, чем ожидалось месяц назад, и активность в ней, вероятно, несколько усилилась, — сказано в докладе центрального банка. — Промышленность восстановилась более существенно, чем ожидалось".

Сдержанный оптимизм Бундесбанка соответствует результатам последних опросов, которые указывают на небольшое восстановление ВВП в 1-м квартале после его сокращения на 0,4% в последнем квартале прошлого года. Индекс делового климата в Германии вырос в апреле

Снижение цен газ поддержало энергозатратные отрасли, а проблемы в цепях поставок продолжали ослабевать. В то же время усилился спрос на автомобили, а в строительном секторе наметился прогресс, хотя отчасти благодаря мягкой погоде.

Заказы в производственном секторе существенно выросли, и это может означать, что спрос на товары промышленного производства прошел дно, сказано в докладе центрального банка.

В нем также говорится, что высокая занятость поддерживает потребление, а в ближайшее время уровень безработицы, видимо, снизится.

Тем не менее перспективы остаются неопределенными, так как инфляция по-прежнему оказывает давление на потребление, а ослабление базового ценового давления пока не отразился на потребителях, считают в Бундесбанке.

Также ожидается, что рост цен замедлится, но базовая инфляция некоторое время будет оставаться высокой, а рост тарифов в сфере услуг будет замедляться постепенно.