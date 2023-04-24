МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает план, чтобы завоевать доверие союзников России, пишет Politico. У европейцев есть один способ приструнить Россию. Но они испугались

На прошлой неделе чиновники ЕС распространили документ, в котором подробно излагается план, как расположить к себе четыре приоритетные страны: Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан.

В тексте говорится о торговых соглашениях, а также предложения Брюсселя в сфере энергетики, миграции, а также безопасности и экономического развития. При этом, как отмечается, авторы плана решили сосредоточиться не на "кнуте", а на "пряниках".

"Негласная цель заключается в том, чтобы привлечь больше друзей и построить экономику нового поколения без необходимости заигрывать с автократами. Действительно, над этим документом нависают тени России и Китая, и в нескольких местах в нем упоминается глобальное влияние и дестабилизирующее поведение этих двух стран", — пояснил автор статьи.

Поэтому, как утверждает документ, нужно укрепить отношения с указанными четырьмя странами, ведь каждая из них может стать потенциальной точкой опоры Евросоюза, где он соперничает с Россией и Китаем. Бразилия и Чили богаты ресурсами, Нигерия — экономический центр Западной Африки, а в Казахстане находятся газовые и нефтяные месторождения. ЕС исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов

Укреплять свое влияние ЕС планирует с торговли: так, Брюссель вспомнил о торговой сделке со странами Меркосур (в объединение входят государства Латинской Америки). И именно Бразилии отводится ключевая роль в этом процессе: ведь страна поддерживает соглашение. Чили, как указывается, заинтересован в европейской модели государства всеобщего благосостояния. Кроме того, Сантьяго хочет сблизится с Брюсселем в качестве "альтернативы американо-китайской дилемме". Поэтому план предполагает, что обе стороны заключат экономический договор о снижении тарифов.

Говоря о Казахстане, авторы плана отметили побочное влияние на него антироссийских санкций.

"Основной интерес Евросоюза в Казахстане заключается в том, чтобы "гарантировать невозможность обхода международных санкций", введенных против России, через эту страну. А Казахстан, в свою очередь, хочет перестать отправлять свою сырую нефть через Россию и "экспортировать больше нефти в страны Евросоюза", — поясняется в статье.

Нигерия хочет получить от Евросоюза больше возможностей для легальной миграции, а также более мягкие визовые правила. На это и делается акцент в плане Брюсселя, а также на налаживание экономических контактов и инвестициях в энергетику. Однако, как указывается, ЕС придется продуманнее использовать все доступные ему инструменты, чтобы переманить на свою сторону другие страны. И сделать это, как заключил автор статьи, будет непросто.