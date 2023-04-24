АСТАНА, 24 апр — ПРАЙМ. ЕС и Казахстан ведут совместную работу по предотвращению обхода антироссийских санкций, сообщил спецпосланник Евросоюза Дэвид О'Салливан. ЕС придумал, как переманить к себе друзей России, пишет Politico

Он уточнил, что стороны сейчас не обладают детальными и подробными данными о том, какие компании помогают обходу ограничительных мер. Получение точной и достоверной информации сейчас является ключевой задачей, подчеркнул чиновник.

"Сейчас мы изучаем все материалы, всю информацию, которая у нас есть", — заявил О'Салливан в ходе пресс-конференции, проведенной в рамках его двухдневного визита в Астану.

По словам спецпосланника, Брюссель работает в этом направлении с властями Казахстана. Если удастся обнаружить доказательства обхода санкций, стороны будут совместно искать решение проблемы, добавил О'Салливан.

Западные страны ввели масштабные ограничительные меры в отношении РФ в связи со спецоперацией на Украине. Они затронули в том числе торговлю, энергетику, инвестиции, туризм, сектор услуг и финансов.