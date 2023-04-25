Япония и Евросоюз выступили против идеи полного запрета экспорта в Россию
Financial Times: Япония и Евросоюз выступили против идеи полного запрета экспорта в Россию
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Представители Японии и государств Евросоюза выступили против предложения Соединенных Штатов о полном запрете странам-членам G7 экспорта в Российскую Федерацию, передает The Financial Times со ссылкой на источники.
Два собеседника издания сообщили, что идею о полном запрете экспорта в Россию выдвинули США, недовольные существующей системой, которая "изобилует лазейками".
Вместе с тем информированные источники The Financial Times на условиях анонимности отметили, что такой запрет просто невозможен.
"С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — заявил один из собеседников издания.
Согласно недавнему сообщению агентства Bloomberg, США и некоторые другие союзники Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Российскую Федерацию.
Агентству Kyodo подтвердили в правительстве Японии, что такая возможность обсуждается на уровне представителей G7.
https://1prime.ru/world/20230425/840463038.html
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