МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Представители Японии и государств Евросоюза выступили против предложения Соединенных Штатов о полном запрете странам-членам G7 экспорта в Российскую Федерацию, передает The Financial Times со ссылкой на источники. СМИ: США рассматривают почти полный запрет экспорта в Россию

Два собеседника издания сообщили, что идею о полном запрете экспорта в Россию выдвинули США, недовольные существующей системой, которая "изобилует лазейками".

Вместе с тем информированные источники The Financial Times на условиях анонимности отметили, что такой запрет просто невозможен.

"С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — заявил один из собеседников издания.

Согласно недавнему сообщению агентства Bloomberg, США и некоторые другие союзники Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Российскую Федерацию.

Агентству Kyodo подтвердили в правительстве Японии, что такая возможность обсуждается на уровне представителей G7.