Постпред Белоруссии назвал санкции "современной формой неоколониализма"
Постпред Белоруссии Рыбаков: санкции стали инструментом давления США на неугодные страны
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Санкции — современная форма неоколониализма. Санкции фактически стали повседневным инструментом Вашингтона и его сателлитов для оказания давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение" — заявил он на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.
Постпред добавил, что Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, которое ограничивает возможности развития простых людей.
"Беларусь открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми странами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности", — резюмировал Рыбаков.
https://1prime.ru/world/20230425/840463120.html
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