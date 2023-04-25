МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Санкции фактически стали повседневным инструментом США и их союзников для давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Южная Корея решила расширить экспортные ограничения для России и Белоруссии

"Санкции — современная форма неоколониализма. Санкции фактически стали повседневным инструментом Вашингтона и его сателлитов для оказания давления на неугодные страны, имеющие собственное мнение" — заявил он на заседании Совбеза ООН, посвященном эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.

Постпред добавил, что Белоруссия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, которое ограничивает возможности развития простых людей.

"Беларусь открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми странами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности", — резюмировал Рыбаков.