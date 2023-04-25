МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Евросоюз стремится налаживать отношения с Бразилией, Нигерией, Чили и Казахстаном с целью склонить их на свою сторону, написал в статье для издания Politico обозреватель Джакопо Баригацци. СМИ: Россия может потопить Евросоюз одним козырем

Каждая из этих стран, по мнению Баригацци, "представляет собой потенциальную точку опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем".

При этом обозреватель подчеркнул, что перечисленные государства богаты полезными ископаемыми.