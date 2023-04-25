ЕС намерен "забрать" четыре страны у России и Китая, утверждает Politico
Politico: Евросоюз пытается вывести четыре страны из зоны влияния России и Китая
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Евросоюз стремится налаживать отношения с Бразилией, Нигерией, Чили и Казахстаном с целью склонить их на свою сторону, написал в статье для издания Politico обозреватель Джакопо Баригацци.
Каждая из этих стран, по мнению Баригацци, "представляет собой потенциальную точку опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс соперничает за влияние и ресурсы с Россией и Китаем".
При этом обозреватель подчеркнул, что перечисленные государства богаты полезными ископаемыми.
https://1prime.ru/world/20230425/840463212.html
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