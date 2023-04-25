МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Китай поддерживает предложение генсека ООН Антониу Гутерреша по реформированию международных финансовых институтов, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР в Организации Чжан Цзюнь. В ООН передали Лаврову письмо с идеями полной реализации зерновой сделки

"Мы поддерживаем инициативу генерального секретаря Гутерреша, направленную на то, чтобы провести реформу международных финансовых учреждений. Действовать нужно немедленно для того, чтобы также улучшить глобальную систему управления", — сказал Чжан Цзюнь.