Китай поддержал предложение Гутерреша по реформе финансовых институтов
Постпред КНР: Китай поддерживает предложение Гутерреша по реформе финансовых институтов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Китай поддерживает предложение генсека ООН Антониу Гутерреша по реформированию международных финансовых институтов, заявил на заседании СБ ООН постпред КНР в Организации Чжан Цзюнь.
"Мы поддерживаем инициативу генерального секретаря Гутерреша, направленную на то, чтобы провести реформу международных финансовых учреждений. Действовать нужно немедленно для того, чтобы также улучшить глобальную систему управления", — сказал Чжан Цзюнь.
https://1prime.ru/world/20230425/840463298.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.