МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix заявил, что инвестирует в Республику Корею 2,5 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских телесериалов, фильмов и шоу, передает южнокорейское агентство Рёнхап. Южная Корея решила расширить экспортные ограничения для России и Белоруссии

Как отмечается, сервис сообщил о своих планах после встречи между президентом Республики Кореи Юн Сок Ёлем и одним из руководителей Netflix Тедом Сарандосом после прибытия южнокорейского лидера в Вашингтон.

"Мы смогли принять это решение из-за нашего большого доверия к индустрии корейского контента, и мы будем продолжать делать отличные истории… Я не сомневаюсь, что наши инвестиции укрепят наше долгосрочное партнерство с Кореей и креативной экосистемой Кореи", — цитирует агентство слова Сарандоса.

Кроме того, согласно агентству, Сарандос заявил, что эта сумма вдвое превышает сумму, которую Netflix инвестировал в Южную Корею с 2016 года.

Агентство добавило, что президент Южной Кореи поприветствовал инвестиции и отметил, что ожидает, что они станут "большой возможностью" для южнокорейского контент-бизнеса, создателей контента и Netflix.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.