МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент компании "Пандора", которая начала в субботу в Японии прокат фильма Александра Сокурова "Сказка", Риэ Накано сказала РИА Новости, что заинтересовалась фильмом "Вызов" — первой в истории человечества кинолентой, снятой в космосе, и если он ей понравится, то готова выпустить его в прокат. Фильм "Вызов" собрал за выходные около полмиллиарда рублей

"Если честно, я не знала об этом фильме. Впервые узнала о фильме "Вызов" от вас. И очень хочу посмотреть. Я уже запросила российскую сторону и мне обещали прислать на просмотр. Если я посмотрю и фильм мне понравится, я бы хотела его выпустить в прокат", — сказала Накано.

Компания "Пандора", которую возглавляет Риэ Накано, выпустила в субботу в прокат в Японии фильм "Сказка" Александра Сокурова. Одновременно с началом проката фильма ее компания организовала ретроспективу лент Сокурова — в течение двух недель каждый день будут показывать фильмы разных лет: "Русский ковчег", Одинокий голос человека", "Круг второй", "Камень", "Молох", "Телец", всего более 14 кинолент.

"Вызов" — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.

По сюжету картины, торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Главной героине необходимо провести в условиях невесомости сложнейшую операцию, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В Японии существует огромный интерес к космической теме — достаточно сказать, что трансляции запусков спутников в прямом эфире в любое время дня и ночи собирают десятки и сотни тысяч зрителей.