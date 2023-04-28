МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Состояние основателя компании Meta Platforms* (запрещена в России как экстремистская организация) Марка Цукерберга выросло за сутки на 10 миллиардов долларов после роста акций компании на фоне финотчета, а с начала года Цукерберг стал богаче на 41,7 миллиарда, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). В ЕС поддержали продление режима либерализации торговли с Украиной

Стоимость акций Meta* подскочила по итогам торгов четверга на 13,93% — до 238,56 доллара за акцию.

Чистая прибыль компании Meta* в первом квартале 2023 года уменьшилась в годовом выражении на 24% и составила 5,709 миллиарда долларов. А выручка компании от рекламы за квартал составила 28,101 миллиарда долларов, что на 4,1% выше аналогичного показателя за первый квартал предыдущего года. Число ежедневно активных пользователей в марте 2023 года увеличилось на 5% в годовом выражении и составило 3,02 миллиарда человек.

Компания Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация) 28 октября 2021 года объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.