МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд европейских стран, призвал "решить ситуацию". В ЕС поддержали продление режима либерализации торговли с Украиной

"Обсудили запрет отдельными соседними государствами ввоза агропродукции. Выразил глубокую озабоченность такими решениями и подчеркнул, что эти шаги являются грубым нарушением соглашения об ассоциации и установочных договоров ЕС. Призвал к решению ситуации с учетом законодательства ЕС, соглашения об ассоциации и интересов всех сторон", — написал Зеленский в Twitter.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".