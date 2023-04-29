МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Американская делегация прибыла в Киев с целью подписания документов о выделении на 25 миллионов долларов помощи в отношении малого и среднего бизнеса на территории Украины. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. Болгарии предрекли проблемы без российского ресурса

"Теплый прием в Киеве (был оказан — прим. ред.) генеральному директору американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) Скотту Нейтану, заместителю главы Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин Макки и помощнику координатора Госдепартамента США в Европе Марии Лонги", — написаоа на своей странице в сети микроблогов Twitter дипломат.

По ее словам, делегация намерена подписать договор об инвестициях DFC. Сумма контракта — 25 миллионов долларов. Цель финансирования — поддержка "быстрорастущих малых и средних предприятий".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о необходимости выделить его стране "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов для восстановления экономики. Точная сумма станет известна по окончании конфликта. В марте текущего года Всемирный банк вместе с представителями Еврокомиссии и ООН провели оценку потребности Украины в финансировании восстановления и реконструкцию. По их мнению, на это необходимо 411 миллиардов долларов. Новая версия оценки превысила прогноз от сентября 2022 года в 349 миллиардов.