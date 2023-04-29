МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Финансовая прокуратура Франции с 2020 года ведет расследование в отношении российского подразделения французской компании Auchan по подозрению в коррупции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник. Украине может понадобиться больше помощи от Евросоюза, заявил Минфин страны

Как отмечается, источник сообщил, не приводя дополнительных подробностей, что расследование было возбуждено 10 марта 2020 года по подозрению в подкупе иностранного государственного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих действий.

"Как сообщил в субботу судебный источник, в отношении российского филиала группы Auchan с 2020 года ведется судебное расследование, возбужденное национальной финансовой прокуратурой, в частности, в связи с коррупцией в отношении иностранного публичного должностного лица", — передает агентство.

Источник, знакомый с вопросом, подтвердил агентству информацию, ранее распространенную журналом Challenges, о том, что в 2020 году в компании проходили обыски. Также источник подтвердил информацию журнала о том, что Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF) допрашивало действующих и бывших сотрудников российского подразделения. По данным журнала, среди заслушанных в качестве свидетелей — генеральный секретарь группы, директор по международной безопасности и бывший директор по безопасности российского подразделения. В группе Auchan агентству заявили, что цель расследования состоит "в выяснении фактов внутри российского подразделения", но что оно "не направлено против" группы, которая является "потерпевшей" в этом деле и оставляет за собой право выступить в качестве гражданского истца.

"Auchan полностью отвечает на запросы французского правосудия в этом деле, которое, напомним, является делом о мошенничестве и завышении стоимости товаров, которые "Ашан Россия" покупает в России, и, следовательно, исключительно российским делом", — добавили в группе.

Согласно Challenges, расследования начались после публикации в газете Echos в марте 2020 года, в которой Алексей Жарков, представленный как ранее юрист, работавший на российское подразделение, описывал якобы имевшие место в нем коррупционные схемы. В группе Auchan отвергли утверждения из статьи Echos, заявив, что Жарков пытался "заинтересовать прессу своей историей" после того, как в 2019 году с ним не продлили контракт.

"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами трех форматов: гипермаркетами, суперсторами и супермаркетами.