МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ввести новый пакет санкций против физических и юридических лиц, которые работают на российский военно-промышленный комплекс. "Нафтогаз" не стал повышать цены на газ для украинцев

"Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, и иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. В скором времени эти наши решения будут обнародованы", — заявил он в своем еженедельном видеообращении.

Зеленский назвал следующую неделю "важной с точки зрения борьбы за справедливость". Он отметил, что сейчас ведется работа над несколькими "мощными шагами, которые консолидируют партнеров" в борьбе с Россией.

Международная экспертная группа Ермака – Макфола 6 июня прошлого года обнародовала "дорожную карту" по вводу индивидуальных ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний. Количество потенциальных кандидатов тогда составило более 12 тысяч человек и юрлиц. В апреле этого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что расширит санкционный перечень еще на как минимум 16 тысяч фамилий.