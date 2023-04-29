Зеленский анонсировал новые санкции против компаний и лиц, работающих на ВПК России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ввести новый пакет санкций против физических и юридических лиц, которые работают на российский военно-промышленный комплекс.
"Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК террористов, и иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продлевать эту агрессию. В скором времени эти наши решения будут обнародованы", — заявил он в своем еженедельном видеообращении.
Зеленский назвал следующую неделю "важной с точки зрения борьбы за справедливость". Он отметил, что сейчас ведется работа над несколькими "мощными шагами, которые консолидируют партнеров" в борьбе с Россией.
Международная экспертная группа Ермака – Макфола 6 июня прошлого года обнародовала "дорожную карту" по вводу индивидуальных ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний. Количество потенциальных кандидатов тогда составило более 12 тысяч человек и юрлиц. В апреле этого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что расширит санкционный перечень еще на как минимум 16 тысяч фамилий.
https://1prime.ru/world/20230429/840504914.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.