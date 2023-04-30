Daily Express предупредила, что Россия способна "парализовать" Британию
Daily Express: в Великобритании испугались атаки России на подводные кабели
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россия способна нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил в беседе с Daily Express сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.
Он отметил, что "национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, <…> в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну".
По оценкам Менезеса, атака на кабели вызовет перебои в работе интернета в Туманном Альбионе, не смогут работать предприятия, университеты и медучреждения, а банки лишатся возможности обрабатывать денежные переводы.
При этом он добавил, что на сегодняшний день функционирование государства зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью свыше миллиона километров.
https://1prime.ru/world/20230430/840505164.html
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