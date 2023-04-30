МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россия способна нанести удар по Великобритании, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил в беседе с Daily Express сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес. Российские "зеленые карты" прекратят действие в ЕС, Британии и Швейцарии

Он отметил, что "национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, <…> в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну".

По оценкам Менезеса, атака на кабели вызовет перебои в работе интернета в Туманном Альбионе, не смогут работать предприятия, университеты и медучреждения, а банки лишатся возможности обрабатывать денежные переводы.

При этом он добавил, что на сегодняшний день функционирование государства зависит от работы полутысячи кабелей общей протяженностью свыше миллиона километров.