МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов считают, что все законопроекты, нацеленные на аудит направляемых Украине средств, составляются "для Путина", заявил на своем Youtube-канале член палаты представителей США Мэтт Гетц. Американский телеведущий заявил о потере интереса США к Украине

Пародируя претензии своих коллег к его законопроекту, он сказал: "Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!".

Вместе с тем Гетц отметил, что американские власти должны обеспечить прозрачность как финансовой, так и военной помощи Киеву, и напомнил, что в его законопроекте предлагается раскрыть всю правду о нахождении войск США на украинской территории.



Существующие отчеты о поддержке Украины недостаточно "ясны и прозрачны", администрации необходимо "дать возможность говорить американцам правду", заключил конгрессмен.