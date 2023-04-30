МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Достигнутая договоренность о транзите четырех видов украинского зерна и семян сохраняет как экспортные возможности Украины, чтобы она могла продолжить кормить мир, так и средства для существования наших фермеров, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем микроблоге, чем вызвала в Twitter шквал критики и язвительных замечаний в свой адрес. Об этом сообщает РИА Новости. Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке"

Комментатор с ником CP предположил: "Вы получаете удовольствие от лжи? Вероятно".

"Средства для существования фермеров? Тем не менее, вам не терпится, чтобы НАТО приняло непосредственное участие в конфликте. Что за сборище клоунов", — написал coeur du fantôme.

Пользователь Mariusz Ś. дал прогноз об исторической роли главы Еврокомиссии: "Урсула фон дер Ляйен — персонаж, который войдет в историю как уничтожитель европейской цивилизации".

"Вернись в свою пещеру, "Голлум" — порекомендовал Moi-même.

Комментатор с ником Laura Valérie саркастически отметила: "Отличная идея. Украина накормит весь мир зерном, зараженным обедненным ураном".

Ей вторил Gerald Fermont: "В украинском зерне полно пестицидов. Оно никому не нужно".

"Нет, спасибо. В нем полно вызывающих рак пестицидов. Мы знаем, что определенные страны не примут его по этой причине", — заключил Mr Anderson.