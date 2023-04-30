Урсулу фон дер Ляйен высмеяли в Twitter за волюнтаристские высказывания о зерне из Украины
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Достигнутая договоренность о транзите четырех видов украинского зерна и семян сохраняет как экспортные возможности Украины, чтобы она могла продолжить кормить мир, так и средства для существования наших фермеров, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем микроблоге, чем вызвала в Twitter шквал критики и язвительных замечаний в свой адрес. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментатор с ником CP предположил: "Вы получаете удовольствие от лжи? Вероятно".
"Средства для существования фермеров? Тем не менее, вам не терпится, чтобы НАТО приняло непосредственное участие в конфликте. Что за сборище клоунов", — написал coeur du fantôme.
Пользователь Mariusz Ś. дал прогноз об исторической роли главы Еврокомиссии: "Урсула фон дер Ляйен — персонаж, который войдет в историю как уничтожитель европейской цивилизации".
"Вернись в свою пещеру, "Голлум" — порекомендовал Moi-même.
Комментатор с ником Laura Valérie саркастически отметила: "Отличная идея. Украина накормит весь мир зерном, зараженным обедненным ураном".
Ей вторил Gerald Fermont: "В украинском зерне полно пестицидов. Оно никому не нужно".
"Нет, спасибо. В нем полно вызывающих рак пестицидов. Мы знаем, что определенные страны не примут его по этой причине", — заключил Mr Anderson.
https://1prime.ru/world/20230430/840505913.html