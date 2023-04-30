МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще за несколько месяцев до начала спецоперации договорились о подготовке к беспрецедентным санкциям против России, выяснили журналисты Politicо. Байден заявил, что он находится в "расцвете сил"

Собеседники издания на условиях анонимности рассказали, что переговоры о санкциях против Москвы провели в Белом доме еще в ноябре 2021 года, за четыре месяца до до начала спецоперации на Украине.

Отмечается, что Байден в ходе встречи с фон дер Ляйен в Вашингтоне выразил "тревогу по поводу скопления российских солдат у границы с Украиной". В разговоре он ссылался на данные спецслужб США.

"Президент был очень обеспокоен. <…> Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — цитируют СМИ собеседника из числа европейских чиновников.

Авторы статьи добавляют, что после беседы фон дер Ляйен и Байдена команда европейского политика тайно вела работу с американской стороной над пакетом антироссийских санкций.

В феврале текущего 2023 года в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии сообщила, что США и страны Европы начали работу над возможными санкциями против России в декабре 2021 года, за несколько месяцев до начала спецоперации. При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг утверждал, что военный блок стран вел подготовку к конфликту на Украине с 2014 года.