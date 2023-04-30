МИНСК, 30 апр — ПРАЙМ. Экономика Белоруссии по итогам первого квартала 2023 года полностью восстановила потери экспорта, вызванные санкциями, заявил министр экономики республики Александр Червяков. Индия и Россия изучат перспективы карт систем RuPay и "Мир", пишут СМИ

"Глава государства поставил задачу – нам необходимо восстановить те потери, которые были получены на внешних рынках после их закрытия. В оперативном порядке нужно было найти новые рынки и переориентировать туда грузопотоки. Поэтому в прошлом году, если говорить, вот эту задачу по переориентации рынков и восстановлении потерь мы выполнили на 85 процентов. В этом году — практически 98 процентов, а по кварталу мы полностью восстановим именно потери экспорта на внешних рынках", — рассказал Червяков в воскресном эфире телеканала ОНТ.

Говоря о географической приоритетности внешних рынков министр констатировал, что Россия остается для Белоруссии ключевым направлением: за два месяца республика увеличила объемы продаж на рынке РФ более чем в полтора раза.

"Приросли на 1,3 миллиарда долларов – это очень хороший показатель. Второй для нас рынок – это КНР. Здесь увеличили объемы продаж в 2,6 раза. По планам мы должны выйти на 2 миллиарда в этом году. Конечно, для нас важен и рынок стран Африки, Латинской Америки, Азии, но здесь главное нам обеспечить устойчивость транспортных коридоров",- отметил Червяков.

Он подчеркнул, что белорусская экономика продолжает работать в условиях мощнейшего как экономического, так и политического давления, и вряд ли в ближайшее время ситуация изменится к худшему. "Мы исходим именно из этих условий. Поэтому мобилизационные походы в экономике мы сохраняем в этом году по крайней мере. На жестком контроле у правительства шесть ключевых параметров в развитии экономики: производство, экспорт, инвестиции, рентабельность, ценообразование и доходы населения", — пояснил глава минэкономики.

"Ежемесячно мы прирастаем где-то порядка полтора процентных пункта. С 96 (процентов — ред.) в январе месяце и практически 98 за первый квартал. Если говорить в целом за март месяц, то мы экономику восстановили. Темп роста 100,8%. Кто сработал хорошо? Конечно промышленность. С темпом роста по всему промышленному комплексу 101,8, а обратно, в чистом марте, – это более 109%", — отметил Червяков.

Министр добавил, что роста удалось добиться, в первую очередь за счет продукции машиностроения, пищевой промышленности, легкой промышленности, электрооборудования и микросхем.