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2023
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Politico рассказало о подготовке санкций против России еще до начала СВО
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Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась о подготовке санкций против России еще до начала спецоперации, пишет издание Politico. Как сообщает... ПРАЙМ, 01.05.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась о подготовке санкций против России еще до начала спецоперации, пишет издание Politico.
Как сообщает издание, ссылаясь на источников, в ноябре 2021 года Байден был встревожен данными разведки о скоплении российских военных на границе с Украиной.
"Президент был очень обеспокоен… Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — передает слова европейского чиновника цитирует издание.
По информации источника, после этой беседы в Еврокомиссии совместно с администрацией США начали работу над пакетом антироссийских санкций.