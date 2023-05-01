МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась о подготовке санкций против России еще до начала спецоперации, пишет издание Politico. Зеленский пообещал новые санкции против России

Как сообщает издание, ссылаясь на источников, в ноябре 2021 года Байден был встревожен данными разведки о скоплении российских военных на границе с Украиной.

"Президент был очень обеспокоен… Это было время, когда никто в Европе не обращал на это внимания, даже спецслужбы", — передает слова европейского чиновника цитирует издание.

По информации источника, после этой беседы в Еврокомиссии совместно с администрацией США начали работу над пакетом антироссийских санкций.