МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Голливудские киностудии стоят на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов на фоне того, что срок контракта между сценаристами и студиями подходит к концу, сообщает агентство Bloomberg. Работники Amazon в Британии проведут новые забастовки

"Голливуд стоит на пороге первой крупной забастовки за последние 15 лет. Срок действия контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая", — отмечает агентство.

По данным Блумберг, в течение последних нескольких недель эти две стороны то вступали, то выходили из переговоров. Среди причин забастовок агентство называет уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы, в том числе при работе со стриминговыми сервисами, такими как Netflix.

"Стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около 10 серий… Это, как правило, означает, что над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше денег… Средняя минимальная зарплата сценаристов не растет соразмерно бюджетам на эпизоды", — подчеркивает агентство.

Согласно Блумберг, влияние забастовки на производство кино будет зависеть от ее длительности. Но если забастовки будут долгими, то кинокомпании не смогут подготовить шоу к осени.