Bloomberg: Польша запретом на импорт зерна с Украины привлекала своих избирателей
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Польские власти ввели запрет на поставки с территории Украины зерна и продовольствия, чтобы правящей партии страны "Право и справедливость" удалось не оттолкнуть своих избирателей накануне осенних парламентских выборов, пишет агентство Bloomberg.
"Правительства восточноевропейских стран поставили под угрозу важнейший экономический "спасательный круг" для Украины", — отмечают авторы статьи.
По их данным, политики в Варшаве считают, что поддержка Киеву может оттолкнуть собственное население, в том числе — избирателей. Ведь дешевое беспошлинное зерно практически уничтожает польские фермерские хозяйства. Именно из-за боязни разозлить поляков и был введен запрет на импорт зерна, рассказал один из местных чиновников.
В свою очередь глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский обещает, что "жесткое решение" Варшавы против украинского продовольствия в итоге окажет Киеву помощь.
"Не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и власть перешла в руки тем, кто полностью изменит политику поддержки Киева", — рассуждает высокопоставленный политик. Он считает, что рисковать потерять ключевую часть своего электората за полгода до выборов — политическое преступление для партии.
https://1prime.ru/world/20230501/840510736.html
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