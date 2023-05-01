МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Банк Японии просигнализировал о том, что испытывает больше уверенности в отношении долгожданного повышения заработных плат в текущем финансовом году, что, вероятно, подогреет рыночные дискуссии по поводу изменений в денежно-кредитной политике. First Republic Bank закрыт, его активы покупает JPMorgan

"Существует высокая вероятность того, что темпы роста денежных заработков в этом году очевидно ускорятся, — говорится в квартальном экономическом отчете центрального банка, опубликованном в понедельник. — Это, вероятно, поддержит частное потребление".

Отчет предполагает, что центр внимания управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды смещается в сторону обеспечения устойчивого роста зарплат, тогда как его комментарии после заседания центрального банка в пятницу, которое стало первым после того, как Уэда возглавил японский центральный банк, свидетельствовали о его приверженности к мягкой денежно-кредитной политике. Банк Японии отметил значимость повышения зарплат, обозначив ее необходимость в опережающей индикации.

Банк Японии сообщил, что результаты переговоров по зарплатам предполагают их повышение не только в крупных, но и в более мелких компаниях. Совокупный рост зарплат в компаниях со штатом 99 или менее работников, составил в текущем году 3% против 1,9% в прошлом году. Растут зарплаты и у работников, занятых неполный день, отметил центральный банк, сославшись на данные профсоюза Rengo.