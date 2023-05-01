МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Еще один американский банк — First Republic Bank (FRB) потерпел крах. Президент страны Джо Байден пообещал гражданам, что их деньгам ничего не угрожает. Однако в Вашингтоне уже в открытую признают: чтобы избежать повторения банковского кризиса 2008 года, придется постараться. Банк FRB заверил клиентов в отсутствии рисков

На этой неделе топ-менеджмент First Republic Bank потерял управление над организацией. На активы банка уже сейчас претендует JPMorgan Chase на сумму сумму 229,1 миллиарда долларов. Депозиты банка составляли 103,9 миллиарда долларов.

Это не первая проблема в финансовой системе США в этом году: в марте регулятор штата Калифорния закрыл банк из первой двадцатки коммерческих кредитных организаций страны — Silicon Valley Bank. Тогда к крушению SVB привел рост ключевой ставки ФРС: это решение финансовых властей страны привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. Чуть позже — 8 марта — было объявлено о закрытии банка Silvergate, а 12 марта нью-йоркского гиганта Signature Bank.

БЕЛЫЙ ДОМ БЬЕТ В КОЛОКОЛА

Сегодня официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что руководство страны прикладывает все усилия, чтобы банковский кризис 2008 года не повторился. "Это не 2008 год, время совсем-совсем другое", — прокомментировала она на брифинге и добавила, что у администрации есть для этого все необходимые инструменты. First Republic Bank закрыт, его активы покупает JPMorgan

Жан-Пьер добавила также, что совсем недавно политики предпринимали необходимые шаги по отношению к региональным банкам, требующим поддержки. Она добавила, что ситуация стабилизировалась. "Действия, которые мы предприняли, помогли", — заверила она.

Однако американские СМИ уже в открытую заявляют: лопнувший FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в стране за пятнадцать лет, начиная с кризиса 2008 года.

БАЙДЕН ПОМОЖЕТ?

"Позвольте мне внести ясность: все вкладчики — под защитой, тогда как акционеры теряют свои инвестиции. Важнее всего то, что налогоплательщикам ничего не угрожает", — заявил в понедельник, 1 мая, президент Джо Байден во время мероприятия на площадке Белого дома.

С такими же заверениями выступают в руководстве банка: около Нью-Йоркского отделения банка сотрудник заявил, что обстановка спокойная, вкладчикам не о чем волноваться: они ничем не рискуют. Байден пообещал защитить все вклады после краха банка FRB

"Да-да. Все в порядке. Мы часть JPMorgan", — подтвердил сотрудник отделения сообщение, что кредитная организация перейдет под управление к финансовому гиганту.

"Беспокоиться не о чем. Счета остаются прежними. Все по-прежнему. Онлайн-обслуживание, переводы, чеки", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

На вопрос о том, существуют ли риски потерять средства, которые клиенты держат в банке, он снова повторил, что FRB является частью JPMorgan и угрозы нет.

"Вы можете приходить в наш офис, производить транзакции. Пока. Позднее могут быть некоторые изменения", — добавил он.

КРИЗИС НЕИЗБЕЖЕН

Американская экономика медленно, но верно движется в сторону рецессии и крах First Republic Bank (FRB) только подтверждает это, рассказал РИА Новости гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. "Экономика находится на медленном, но верном пути к рецессии, последнее падение банка является лишь очередным доказательством этого", —отметил специалист. Инвестор пообещал Америке новый крах банков

По его мнению, банковский сектор США будет испытывать все новые и новые трудности, и изменить это компании не в силах: американские банки не в состоянии удержать вкладчиков.

На вопрос о том, есть ли у властей страны какие-то рычаги, чтобы остановить кризис, Королев ответил, что полностью остановить падение невозможно.

Вероятнее всего банковские регуляторы продолжат управлять ситуацией так, чтобы препятствовать распространению проблем банковского сектора по остальной экономике, рассуждает эксперт.

"First Republic Bank является не единственным банком, который столкнулся с этими трудностями. Вероятнее всего, это продолжится", — резюмировал он.