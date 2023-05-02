Forbes: экономика России оказалась гораздо устойчивее, чем европейская и украинская
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза страдают от последствий украинского кризиса, а экономика самой Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в российской экономике дела обстоят гораздо лучше, утверждает в статье для Forbes обозреватель Кеннет Рапоза.
По его словам, российская экономика на удивление устойчива, что во многом обусловлено тем обстоятельством, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции.
"По данным МВФ, рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3%", — отметил Рапоза.
Экономический спад в Европе, как считает обозреватель, связан с такими последствиями конфликта на Украине, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция.
При этом Рапоза отдельно отметил политический раскол Европы.
"Военные действия на Украине только усугубят раскол с течением времени, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон уже встал на сторону Китая, призвав к мирным переговорам наперекор США и Германии, отправляющих танки на Украину", — добавил аналитик.
Вместе с тем в статье приводятся данные по состоянию украинской экономики. Например, указывается, что в 2022 году спад ВВП Украины составил 29,1%. "В этом году он снизится на 3%, что кажется крайне оптимистичным прогнозом, учитывая продолжающийся военный конфликт. В январе 2023 года безработица в стране выросла до 10,6%, а в 2022 году инфляция в среднем составила 30%, хотя в марте 2023 года она снизилась до 21%", — говорится в статье.
В то же время Рапоза констатирует, что "дела России обстоят намного лучше, чем у Украины — по крайней мере на данный момент".
"Чем дольше длятся военные действия, тем больнее они для Европы — и, похоже, она мало что может с этим поделать", — резюмировал обозреватель.
https://1prime.ru/world/20230502/840513018.html