МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза страдают от последствий украинского кризиса, а экономика самой Украины оказалась в бедственном положении, в то время как в российской экономике дела обстоят гораздо лучше, утверждает в статье для Forbes обозреватель Кеннет Рапоза. Украине может понадобиться больше помощи от Евросоюза, заявил Минфин страны

По его словам, российская экономика на удивление устойчива, что во многом обусловлено тем обстоятельством, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции.

"По данным МВФ, рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3%", — отметил Рапоза.

Экономический спад в Европе, как считает обозреватель, связан с такими последствиями конфликта на Украине, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция.

При этом Рапоза отдельно отметил политический раскол Европы.

"Военные действия на Украине только усугубят раскол с течением времени, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон уже встал на сторону Китая, призвав к мирным переговорам наперекор США и Германии, отправляющих танки на Украину", — добавил аналитик.

Вместе с тем в статье приводятся данные по состоянию украинской экономики. Например, указывается, что в 2022 году спад ВВП Украины составил 29,1%. "В этом году он снизится на 3%, что кажется крайне оптимистичным прогнозом, учитывая продолжающийся военный конфликт. В январе 2023 года безработица в стране выросла до 10,6%, а в 2022 году инфляция в среднем составила 30%, хотя в марте 2023 года она снизилась до 21%", — говорится в статье.



В то же время Рапоза констатирует, что "дела России обстоят намного лучше, чем у Украины — по крайней мере на данный момент".

"Чем дольше длятся военные действия, тем больнее они для Европы — и, похоже, она мало что может с этим поделать", — резюмировал обозреватель.