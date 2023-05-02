Уже в июне США не смогут обслуживать госдолг, сообщила глава Минфина Йеллен
Глава Минфина Йеллен: 1 июня 2023 года США могут оказаться не в состоянии обслуживать госдолг
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований, заявила глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет Йеллен, Минфин США "не сможет продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня, если конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит".
https://1prime.ru/world/20230502/840513177.html
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