МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг, если конгресс не расширит лимиты заимствований, заявила глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям. Об этом сообщает РИА Новости. СМИ сообщили о "переполохе" из-за нежелания Байдена обсуждать госдолг

Как пишет Йеллен, Минфин США "не сможет продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня, если конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит".