МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март увеличилась на 3,92 миллиарда долларов и составила 119,9 миллиарда долларов, сообщили в министерстве финансов. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с 20 апреля

"По состоянию на 31 марта 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 384,99 миллиарда гривен или 119,91 миллиарда долларов", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Также отмечается, что государственный и гарантированный государством внешний долг составил 78,51 миллиарда долларов, а государственный и гарантированный государством внутренний долг — 41,4 миллиарда долларов.

"На протяжении марта 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 143,23 миллиарда гривен, в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 3,92 миллиарда долларов", — говорится в документе.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров прогнозировал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.

В апреле депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк Железняк сообщил, что в бюджет Украины с февраля прошлого года поступило более 45 миллиардов долларов международной помощи.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.