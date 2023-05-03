МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Запад в своих заявлениях фактически признается, что не может существовать без природных ресурсов России, которые она якобы имеет несправедливо, отмечает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. ЕК указала на критическую зависимость Европы от китайских ресурсов

"США и их европейские клиенты безо всякого стеснения позволяют себе с трибун международных организаций продвигать идеи об использовании водных ресурсов России всеми государствами планеты. Беззастенчиво жонглируют данными о том, что якобы запасы пресной воды в России никак не соотносятся с численностью проживающего населения и экономической активностью страны", — сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

По его словам, ангажированные западные ученые и политики берут на себя смелость безапелляционно заявлять, что только страны коллективного Запада вправе распоряжаться имеющимися в мире природными ресурсами, а Россия их якобы получила несправедливо.

"Такими заявлениями Запад фактически признается, что не может обойтись без природных ресурсов России", — подчеркнул Патрушев.

Он коснулся концепции, проповедуемой основателем и руководителем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Эта концепция предполагает создание благополучной жизни лишь для определенного круга лиц.

"Согласно теориям Шваба и ему подобных, "дивный мир" на Россию и ее жителей не распространяется. В соответствии со своими планами Запад последовательно ужесточает политическое, военное и экономическое давление на нашу страну", — пояснил Патрушев.

Вместе с тем он отметил, что Запад блокировал финансовые активы России по тем же схемам, как Англия бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад.

"При блокировании финансовых активов России англосаксы применяют шаблоны, апробированные Англией еще в 1920-е годы, когда Лондон беспардонно присвоил золотой запас Российской империи", — констатировал Патрушев в интервью газете "Известия".

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

Российской империи в годы Первой мировой войны были нужны деньги для оплаты военных закупок. Предоставить кредит согласилась Англия, но только под залог золота и при условии, что оно будет отправлено на Британские острова. В октябре 1914-го состоялась первая поставка драгоценного груза. А за следующие три года было отправлено в восемь раз больше, всего 300 тонн золота.

За все четыре года Первой мировой Лондон постоянно менял кредитную политику. Когда дела на фронте для Антанты шли неудачно, Англия переводила России деньги. Но когда ситуация улучшалась, останавливала выплату кредитов. По мнению специалистов, англичане не хотели, чтобы Россия вышла из той войны победительницей.

Лондон выполнил свои обязательства по выплате кредитов лишь на считанные проценты, а российское золото так и осталось в Великобритании. В 1922 году большевики попытались договориться с Лондоном, чтобы тот вернул золото, но безрезультатно.

При этом, как считает Патрушев, Западу надо не ограждаться санкциями от России, а продолжать сотрудничать с ней в науке, в том числе изучая риски природных катастроф, грозящих большой части Земли.

"Проблема защиты населения и экономической инфраструктуры от уничтожающей силы вулканов требует развития научных исследований в области вулканологии. Западным странам, одержимо увеличивающим количество санкций, следовало бы не ограждаться ими от России, а продолжать взаимодействие в научной сфере, в том числе в геологии. Исследования и достижения в интересах прогресса и сбережения жизни людей должны становиться достоянием всего человечества", — сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

Секретарь Совбеза коснулся ситуации с Йеллоустоунским вулканом в США, считающимся специалистами самым опасным "спящим" вулканом мира.

"Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тысяч в год", — отметил Патрушев.

Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия, добавил он.

"Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты. Но это волнует население Америки, а не ее политиков", — констатировал Патрушев.

"При этом американским властям с их Йеллоустоуном хочется пожелать чаще вспоминать народную мудрость. Английская поговорка гласит: "Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями". Вашингтону, решающему судьбы других государств и народов, стоит помнить, что в Помпеях древние римляне тоже жили обеспеченно и не чуждались разврата", — сказал Патрушев.

"Кстати, некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станут Восточная Европа и Сибирь", — добавил он. По мнению Патрушева, видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть территорией России, которую на Западе называют "Хартлендом" — главной частью Евразии.

Отдельно Патрушев прокомментировал ситуацию с атомной энергетикой в Германии. По его мнению, ФРГ, полностью отказавшись от своей атомной энергетики — надежного и одного из самых экологически чистых источников электричества, тем самым лишает собственную экономику энергоемкого производства.

В апреле в Германии была прекращена эксплуатация последних трех работающих в стране энергоблоков АЭС — "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально предполагалось, что Берлин откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены.

"Продвигая сокращение генерирующих мощностей, руководство Германии лишает национальную экономику энергоемкого производства. Возобновляемые источники энергии, на которые делают ставку еврочиновники, не смогут полностью заместить энергию, вырабатываемую атомными станциями", — сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

"Ядерная энергетика является не просто надежным источником электроэнергии, но и одним из самых экологически чистых способов генерации", — подчеркнул он.

За последние 20 лет Европа уже потеряла четверть всех своих лесов из-за увеличения заготовок, поскольку 60% возобновляемой энергии производится за счет биомассы, почти половину из которой дают леса, добавил он.

"Такими темпами Европа останется вообще без лесов", — подчеркнул Патрушев.

"Оседлав экологическую повестку, еврочиновники категорически игнорируют доводы профессиональных экологов о пользе сотрудничества с Россией в области энергетики", — констатировал секретарь Совбеза РФ.