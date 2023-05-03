МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Бразилия намерена обсудить с БРИКС и МВФ вопрос о помощи Аргентине, переживающей тяжелый экономический кризис, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях

"Мы уже говорили со странами БРИКС и будем продолжать говорить с БРИКС, чтобы понять, как мы можем помочь Аргентине", — сказал он журналистам по итогам встречи с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

"Я намерен через моего министра финансов обратиться к МВФ, чтобы убрать от горла Аргентины этот нож (долговых обязательств — ред)… МВФ не может продолжать давить на страну, которая просто хочет расти, создавать рабочие места и улучшать жизнь граждан", — добавил Лула да Силва.

Президент подчеркнул, что Бразилия готова помочь Аргентине, этот вопрос будет обсуждаться с предпринимателями и с конгрессом страны.