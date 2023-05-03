МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Узбекистан и Германия договорились о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Узбекистан договорился с "Газпром нефтью" о поставках

Мирзиеев 2-3 мая находится в Германии с визитом. По данным пресс-службы, во вторник президент Узбекистана провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Дана высокая оценка состоявшемуся в рамках визита совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов", — говорится в сообщении по итогам переговоров.

Стороны также отметили двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана достиг 5,5 миллиарда долларов, из них 4 миллиарда были привлечены за последние несколько лет.

В частности, речь идет о кооперации в области "зеленой" энергетики, добывающей, химической, фармацевтической отраслях, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства, инноваций, уточняет пресс-служба.

В целях поддержки проектов немецких компаний в Узбекистане, достигнута договоренность о полномасштабном партнерстве с банками KfW, Deutsche Bank и Германским обществом по международному сотрудничеству.

"Выражена готовность правительства Германии к дальнейшей поддержке вступления Узбекистана в ВТО и скорейшего подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.