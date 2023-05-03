МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Европе грозит засуха и связанная с ней стремительно обостряющаяся конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет издание Politico. ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы

"Ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А уровень самой большой реки Италии такой же низкий, как и в июне прошлого года", — говорится в статье.

При этом авторы подчеркивают, что управление водой и решение о том, какая страна получит к ней доступ, "превращается в политическую проблему на всем континенте".