Издание Politico рассказало о конфликте, раскалывающем Евросоюз
Politico: Европе грозят засуха и конфликты за доступ к водным ресурсам
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Европе грозит засуха и связанная с ней стремительно обостряющаяся конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет издание Politico.
"Ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А уровень самой большой реки Италии такой же низкий, как и в июне прошлого года", — говорится в статье.
При этом авторы подчеркивают, что управление водой и решение о том, какая страна получит к ней доступ, "превращается в политическую проблему на всем континенте".
https://1prime.ru/world/20230503/840522849.html
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