МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks по итогам первого полугодия 2022-2023 финансового года (завершилось 2 апреля) выросла на 18,3% в годовом выражении, до 1,76 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Чистая прибыль eBay в первом квартале составила 569 миллионов долларов

Прибыль на акцию увеличилась до 1,53 доллара с 1,28 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 11,1% — до 17,433 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен выросла на 34,7% в годовом выражении, до 908,3 миллиона долларов. Прибыль Starbucks на акцию выросла до 0,79 доллара с 0,58 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 14,2% — до 8,719 миллиарда долларов.

За второй квартал компания также открыла 464 новые кофейни по сравнению с 313, открытыми за аналогичный период прошлого фингода.

"По моим наблюдениям, наша команда руководителей теперь четко видит возможности для роста, а также возможности для повышения прибыли и модернизации бизнеса, бренда, опыта партнеров и культуры Starbucks", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора компании Лахмана Нарасимхана (Laxman Narasimhan).

Акции компании на торгах "постмаркета" дешевеют при этом на 5,47%.