МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 апреля, увеличилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 242 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали увеличения показателя лишь до 240 тысяч заявок с изначального предыдущего значения в 230 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 3,5 тысячи, до 239,25 тысяч, с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 235,75 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, снизилось на 38 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,805 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 1,843 миллиона с изначального значения в 1,858 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.