МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Кишинева ввести ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур, сообщили в субботу в министерстве аграрной политики Украины. Еврокомиссия предложила продлить режим либерализации торговли с Молдавией

Ранее в пресс-службе минсельхоза Молдавии сообщили, что вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля уведомил Киев о планах Кишинева присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины.

"Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии. Он также отметил, что непонятными являются основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдову", — говорится в сообщении на сайте министерства. Сообщается, что Сольский посетил Кишинев, где провел встречу со своим молдавским коллегой.

ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти навстречу этим требованиям.